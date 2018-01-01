Wink
Детям
Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2»

Режиссёры

Геннадий Сокольский

Геннадий Сокольский

Режиссёр
Кэндзи Ёсида

Кэндзи Ёсида

Kenji Yoshida
Режиссёр

Актёры

Ролан Быков

Ролан Быков

АктёрТото
Вячеслав Невинный

Вячеслав Невинный

Актёрдедушка Пиго
Елена Санаева

Елена Санаева

АктрисаЛала
Николай Граббе

Николай Граббе

Актёрполярник со станции
Светлана Степченко

Светлана Степченко

АктрисаЛоло
Людмила Гнилова

Людмила Гнилова

АктрисаПепе / Мими / воспитательница Нини / Гиги
Юрий Андреев

Юрий Андреев

АктёрГугу
Анатолий Соловьев

Анатолий Соловьев

АктёрПопо
Татьяна Курьянова

Татьяна Курьянова

АктрисаДон / Зизи
Алексей Баталов

Алексей Баталов

Актёррассказчик

Сценаристы

Виктор Мережко

Виктор Мережко

Сценарист

Продюсеры

Такэо Нисигути

Такэо Нисигути

Takeo Nishiguchi
Продюсер
Лилиана Монахова

Лилиана Монахова

Продюсер

Монтажёры

Наталия Степанцева

Наталия Степанцева

Монтажёр

Операторы

Александр Чеховский

Александр Чеховский

Оператор