Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2 (фильм, 1987) смотреть онлайн

Приключение пингвиненка Лоло. Часть 2
1987
Мультфильм, Советские мультфильмы18 мин6+

О занимательных приключениях пингвиненка Лоло, о природе и животном мире Антарктиды. Часть 2

СССР, Япония
Советские мультфильмы, Мультфильм
SD
18 мин / 00:18

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

