Приказано уничтожить (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Задание: проникнуть на борт находящегося в воздухе на высоте 5 миль над землей «Боинга — 747», захваченного террористами. Провести операцию скрытно. Найти и обезвредить находящуюся на боевом взводе бомбу, способную уничтожить все население восточных прибрежных штатов. Сделать это в отсутстви�и радиосвязи с землей, прежде чем у военных сдадут нервы, и они отдадут приказ уничтожить авиалайнер ракетной атакой.



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