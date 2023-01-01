Приказано уничтожить (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Executive Decision
Боевики, Триллеры127 мин18+
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Сюжет
Задание: проникнуть на борт находящегося в воздухе на высоте 5 миль над землей «Боинга — 747», захваченного террористами. Провести операцию скрытно. Найти и обезвредить находящуюся на боевом взводе бомбу, способную уничтожить все население восточных прибрежных штатов. Сделать это в отсутстви�и радиосвязи с землей, прежде чем у военных сдадут нервы, и они отдадут приказ уничтожить авиалайнер ракетной атакой.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- СБРежиссёр
Стюарт
Бейрд
- Актёр
Курт
Рассел
- ХБАктриса
Холли
Берри
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Оливер
Платт
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- ДСАктёр
Дэвид
Суше
- Актёр
Стивен
Сигал
- БВАктёр
Б.Д.
Вонг
- ЛКАктёр
Лен
Кариу
- УХАктёр
Уип
Хабли
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ДТПродюсер
Джим
Томас
- ДТПродюсер
Джон
Томас
- КФПродюсер
Керин
Филдс
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЮМАктёр дубляжа
Юрий
Маляров
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ММХудожник
Марвин
Марч
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ДБМонтажёр
Дерек
Бречин
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- АТОператор
Алекс
Томсон
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит