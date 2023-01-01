Приказано уничтожить
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Приказано уничтожить

Приказано уничтожить (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Executive Decision
Боевики, Триллеры127 мин18+

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Сюжет

Задание: проникнуть на борт находящегося в воздухе на высоте 5 миль над землей «Боинга — 747», захваченного террористами. Провести операцию скрытно. Найти и обезвредить находящуюся на боевом взводе бомбу, способную уничтожить все население восточных прибрежных штатов. Сделать это в отсутствии радиосвязи с землей, прежде чем у военных сдадут нервы, и они отдадут приказ уничтожить авиалайнер ракетной атакой.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приказано уничтожить»

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