Два известных фокусника-иллюзиониста из Лондона становятся непримиримыми соперниками. С годами обыкновенная дружеская конкуренция превращается в настоящую войну. Каждый из них готов пойти на все, лишь бы выведать очередной секрет фантастического трюка своего оппонента, что поможет сорвать его исполнение. Постепенно борьба Роберта и Альфреда за звание самого лучшего и неповторимого иллюзиониста угрожать жизням окружающих людей.

