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Престиж (фильм, 2006) смотреть онлайн

9.02006, The Prestige
Триллер, Фантастика124 мин18+

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О фильме

Два известных фокусника-иллюзиониста из Лондона становятся непримиримыми соперниками. С годами обыкновенная дружеская конкуренция превращается в настоящую войну. Каждый из них готов пойти на все, лишь бы выведать очередной секрет фантастического трюка своего оппонента, что поможет сорвать его исполнение. Постепенно борьба Роберта и Альфреда за звание самого лучшего и неповторимого иллюзиониста угрожать жизням окружающих людей.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Престиж»