Престиж (фильм, 2006) смотреть онлайн
9.02006, The Prestige
Триллер, Фантастика124 мин18+
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О фильме
Два известных фокусника-иллюзиониста из Лондона становятся непримиримыми соперниками. С годами обыкновенная дружеская конкуренция превращается в настоящую войну. Каждый из них готов пойти на все, лишь бы выведать очередной секрет фантастического трюка своего оппонента, что поможет сорвать его исполнение. Постепенно борьба Роберта и Альфреда за звание самого лучшего и неповторимого иллюзиониста угрожать жизням окружающих людей.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb
- Режиссёр
Кристофер
Нолан
- Актёр
Хью
Джекман
- Актёр
Кристиан
Бэйл
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актриса
Пайпер
Перабо
- Актриса
Ребекка
Холл
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- СМАктриса
Саманта
Мэхурин
- ДБАктёр
Дэвид
Боуи
- Актёр
Энди
Серкис
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэвис
- ДНСценарист
Джонатан
Нолан
- Сценарист
Кристофер
Нолан
- КПСценарист
Кристофер
Прист
- Продюсер
Кристофер
Нолан
- Продюсер
Аарон
Райдер
- Продюсер
Эмма
Томас
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- ДБХудожница
Джоан
Бергин
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- УПОператор
Уолли
Пфистер
- ДДКомпозитор
Дэвид
Джульян