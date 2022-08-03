Поймай толстуху, если сможешь (фильм, 2013) смотреть онлайн
9.02013, Identity Thief
Драма, Криминал106 мин18+
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О фильме
Незадачливый финансист Сэнди с ужасом обнаруживает, что кто-то снимает деньги с его счета. Полиция бездействует, поэтому герой сам отправляется на поиски мошенника. Бойкую аферистку Доун Баджи оказывается не так-то просто поймать, ведь она перешла дорожку еще и банде суровых наемников.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Сет
Гордон
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актриса
Мелисса
Маккарти
- Актриса
Аманда
Пит
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актриса
Дженезис
Родригес
- ТАктёр
Ти-Ай
- Актёр
Джон
Фавро
- Актёр
Моррис
Честнат
- Актёр
Джон
Чо
- Актёр
Эрик
Стоунстрит
- Сценарист
Крэйг
Мэйзин
- ДИСценарист
Джерри
Итен
- Продюсер
Памела
Эбди
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- Продюсер
Скотт
Стубер
- ДКПродюсер
Дэн
Колсруд
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц