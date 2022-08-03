Незадачливый финансист Сэнди с ужасом обнаруживает, что кто-то снимает деньги с его счета. Полиция бездействует, поэтому герой сам отправляется на поиски мошенника. Бойкую аферистку Доун Баджи оказывается не так-то просто поймать, ведь она перешла дорожку еще и банде суровых наемников.

