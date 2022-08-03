Поймай толстуху, если сможешь
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Поймай толстуху, если сможешь

Поймай толстуху, если сможешь (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.02013, Identity Thief
Драма, Криминал106 мин18+

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О фильме

Незадачливый финансист Сэнди с ужасом обнаруживает, что кто-то снимает деньги с его счета. Полиция бездействует, поэтому герой сам отправляется на поиски мошенника. Бойкую аферистку Доун Баджи оказывается не так-то просто поймать, ведь она перешла дорожку еще и банде суровых наемников.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поймай толстуху, если сможешь»