Поймай толстуху, если сможешь (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Кассовая комедия с Мелиссой Маккарти и Джейсоном Бейтманом получила новую жизнь, благодаря эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Это история о том, как честный финансист Сэнди Паттерсон оказался жертвой харизматичной мошенницы, присвоившей его имя и кредитку. Вас ждут два часа увлекательных погонь и незабываемых диалогов!



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