Повелитель стихий
Актёры и съёмочная группа фильма «Повелитель стихий»

Режиссёры

М. Найт Шьямалан

М. Найт Шьямалан

M. Night Shyamalan
Режиссёр

Актёры

Ноа Рингер

Ноа Рингер

Noah Ringer
АктёрAang
Дев Патель

Дев Патель

Dev Patel
АктёрPrince Zuko
Никола Пельтц Бекхэм

Никола Пельтц Бекхэм

Nicola Peltz Beckham
АктрисаKatara (в титрах: Nicola Peltz)
Джексон Рэтбоун

Джексон Рэтбоун

Jackson Rathbone
АктёрSokka
Шон Тоуб

Шон Тоуб

Shaun Toub
АктёрUncle Iroh
Аасиф Мандви

Аасиф Мандви

Aasif Mandvi
АктёрCommander Zhao
Клифф Кёртис

Клифф Кёртис

Cliff Curtis
АктёрFire Lord Ozai
Сейшелл Гэбриел

Сейшелл Гэбриел

Seychelle Gabriel
АктрисаPrincess Yue
Кэтрин Хотон

Кэтрин Хотон

Katharine Houghton
АктрисаKatara's Grandma
Френсис Гуинан

Френсис Гуинан

Francis Guinan
АктёрMaster Pakku

Сценаристы

М. Найт Шьямалан

М. Найт Шьямалан

M. Night Shyamalan
Сценарист

Продюсеры

Скотт Аверсано

Скотт Аверсано

Scott Aversano
Продюсер
Майкл Данте ДиМартино

Майкл Данте ДиМартино

Michael Dante DiMartino
Продюсер
Кэтлин Кеннеди

Кэтлин Кеннеди

Kathleen Kennedy
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Дахненко

Иван Дахненко

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Василий Зотов

Василий Зотов

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Вадим Медведев

Актёр дубляжа

Художники

Ричард Л. Джонсон

Ричард Л. Джонсон

Richard L. Johnson
Художник
Патрик М. Салливан мл.

Патрик М. Салливан мл.

Patrick M. Sullivan Jr.
Художник
Джералд Салливан

Джералд Салливан

Gerald Sullivan
Художник
Джудианна Маковски

Джудианна Маковски

Judianna Makovsky
Художница
Ларри Диас

Ларри Диас

Larry Dias
Художник

Монтажёры

Конрад Бафф IV

Конрад Бафф IV

Conrad Buff IV
Монтажёр

Операторы

Эндрю Лесни

Эндрю Лесни

Andrew Lesnie
Оператор

Композиторы

Джеймс Ньютон Ховард

Джеймс Ньютон Ховард

James Newton Howard
Композитор