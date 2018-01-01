Биография

Сейшелл Гэбриел — американская актриса. Родилась в Бербанке 25 марта 1991 года. Ее мать участвовала в кастингах статистов для рекламных роликов, и Сейшелл тоже заметили и постепенно стали приглашать сниматься сначала в рекламе, а потом в телесериалах. Сейшелл Гэбриел сыграла более 20 ролей. В 2007 году она появилась в одном эпизоде семейного сериала «Зоуи 101», что стало ее дебютом как актрисы, а затем у нее была эпизодическая роль в телесериале «Дурман». Снялась в приключенческом боевике «Мститель» с Сэмюэлом Л. Джексоном и Скарлетт Йоханссон. Появилась в фантастическом боевике «Повелитель стихий», в музыкальной комедии «Лапочка 2: Город танца», сериале «Реванш». Наиболее известна по роли в фантастическом сериале «Рухнувшие небеса». Играла в фантастической криминальной драме «Ловкость» и в комедийном слэшере «Бладфест», в сериале «Достать коротышку» и в музыкальной мелодраме «Дейзи Джонс и The Six». Также озвучила персонаж в мультипликационном сериале «Легенда о Корре».