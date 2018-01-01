Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Поцелуй навылет»

Режиссёры

Шейн Блэк

Shane Black
Режиссёр

Актёры

Роберт Дауни мл.

Robert Downey Jr.
АктёрHarry Lockhart
Вэл Килмер

Val Kilmer
АктёрGay Perry
Мишель Монахэн

Michelle Monaghan
АктрисаHarmony Faith Lane
Корбин Бернсен

Corbin Bernsen
АктёрHarlan Dexter
Дэш Майок

Dash Mihok
АктёрMr. Frying Pan
Ларри Миллер

Larry Miller
АктёрDabney Shaw
Рокмонд Данбар

Rockmond Dunbar
АктёрMr. Fire
Шаннин Соссамон

Shannyn Sossamon
АктрисаPink Hair Girl
Анджела Линдвэлл

Angela Lindvall
АктрисаFlicka
Индио Фалконер Дауни

Indio Falconer Downey
Актёр

Сценаристы

Шейн Блэк

Shane Black
Сценарист

Продюсеры

Джоэл Силвер

Joel Silver
Продюсер
Сьюзан Дауни

Susan Downey
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Дальвин Щербаков

Актёр дубляжа
Михаил Георгиу

Актёр дубляжа

Художники

Кристофер Дж. Кристофф

Christopher J. Kristoff
Художник
Дженни Ганн

Jeannie Gunn
Художница
Мэри-Маргарет Стрэттон

Mary-Margaret Stratton
Художница

Операторы

Майкл Баррет

Michael Barrett
Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

John Ottman
Композитор