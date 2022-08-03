Поцелуй навылет (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Kiss Kiss Bang Bang
Триллер, Криминал98 мин18+
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О фильме
Зайдя на Рождество в нью-йоркский магазин игрушек, симпатичный вор Гарри Локхарт случайно нажимает на сигнализацию и, спасаясь бегством от полиции, попадает на кинопробы в детективный фильм. Продюсеру нравится его напористость, и он приглашает Гарри в Голливуд. Готовит Локхарта к кинопробе Перри ван Шрайк, настоящий сыщик, оказавшийся к тому же еще и гомосексуалистом...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Шейн
Блэк
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актриса
Мишель
Монахэн
- КБАктёр
Корбин
Бернсен
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- Актёр
Ларри
Миллер
- РДАктёр
Рокмонд
Данбар
- Актриса
Шаннин
Соссамон
- АЛАктриса
Анджела
Линдвэлл
- ИФАктёр
Индио
Фалконер Дауни
- Сценарист
Шейн
Блэк
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Сьюзан
Дауни
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- КДХудожник
Кристофер
Дж. Кристофф
- ДГХудожница
Дженни
Ганн
- МСХудожница
Мэри-Маргарет
Стрэттон
- МБОператор
Майкл
Баррет
- Композитор
Джон
Оттмен