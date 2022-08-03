Поцелуй навылет
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Поцелуй навылет

Поцелуй навылет (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Kiss Kiss Bang Bang
Триллер, Криминал98 мин18+

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О фильме

Зайдя на Рождество в нью-йоркский магазин игрушек, симпатичный вор Гарри Локхарт случайно нажимает на сигнализацию и, спасаясь бегством от полиции, попадает на кинопробы в детективный фильм. Продюсеру нравится его напористость, и он приглашает Гарри в Голливуд. Готовит Локхарта к кинопробе Перри ван Шрайк, настоящий сыщик, оказавшийся к тому же еще и гомосексуалистом...

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Поцелуй навылет»