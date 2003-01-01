Последний самурай (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.52003, The Last Samurai
Боевики, Исторические147 мин18+
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Сюжет
Действие разворачивается в Японии 70-ых годов XIX века. Капитан Нейтон Альгрен, уважаемый американский военный офицер, нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Боевики
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Кэн
Ватанабэ
- Актёр
Том
Круз
- КАктриса
Коюки
- УЭАктёр
Уильям
Этертон
- Актёр
Тони
Голдуин
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- ЧЛАктёр
Чэд
Линдберг
- Актёр
Тимоти
Сполл
- СНАктёр
Ситиносукэ
Накамура
- Актёр
Хироюки
Санада
- Сценарист
Эдвард
Цвик
- Сценарист
Маршалл
Херсковиц
- ДЛСценарист
Джон
Логан
- Продюсер
Том
Круз
- МДПродюсер
Майкл
Доуен
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ДГХудожник
Джесс
Гончор
- КСХудожник
Ким
Синклер
- НДХудожница
Найла
Диксон
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ДТОператор
Джон
Толл
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер