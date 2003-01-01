Последний самурай
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Последний самурай

Последний самурай (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.52003, The Last Samurai
Боевики, Исторические147 мин18+

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Сюжет

Действие разворачивается в Японии 70-ых годов XIX века. Капитан Нейтон Альгрен, уважаемый американский военный офицер, нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Боевики

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний самурай»

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