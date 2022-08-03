Последний киногерой (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.21993, Last Action Hero
Фэнтези, Боевик125 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой. Юному киноману Дэнни Мэдигану достается волшебный билет, который переносит его на другую сторону экрана. Мальчик оказывается рядом со своим любимым персонажем, знаменитым полицейским Джеком Слэйтером, и становится полноправным участником всех событий напряженного боевика.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джон
Мактирнан
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- ООАктёр
Остин
О’Брайен
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Актриса
Бриджит
Уилсон
- Актёр
Том
Нунэн
- РПАктёр
Роберт
Проски
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- МРАктриса
Мерседес
Руэль
- ФМАктёр
Фрэнк
Макрей
- Сценарист
Шейн
Блэк
- ДАСценарист
Дэвид
Арнотт
- ЗПСценарист
Зак
Пенн
- Продюсер
Джон
Мактирнан
- РЕПродюсер
Роберт
Е. Релиа
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Летенков
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- АГАктёр дубляжа
Александр
Габулов
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- МДХудожник
Марек
Добровольски
- РХХудожник
Рик
Хайнрихс
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- СКХудожница
Синди
Карр
- РАМонтажёр
Ричард
А. Харрис
- ДСОператор
Дин
Семлер
- МККомпозитор
Майкл
Кэмен