Последний киногерой (фильм, 1993) смотреть онлайн

9.21993, Last Action Hero
Фэнтези, Боевик125 мин12+

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой. Юному киноману Дэнни Мэдигану достается волшебный билет, который переносит его на другую сторону экрана. Мальчик оказывается рядом со своим любимым персонажем, знаменитым полицейским Джеком Слэйтером, и становится полноправным участником всех событий напряженного боевика.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Фэнтези
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

