Последний киногерой (фильм, 1993) смотреть онлайн

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой. Юному киноману Дэнни Мэдигану достается волшебный билет, который переносит его на другую сторону экрана. Мальчик оказывается рядом со своим любимым персонажем, знаменитым полицейским Джеком Слэйтером, и становится полноправным участником всех событий напряженного боевика.

