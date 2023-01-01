Биография

Том Нунэн — американский актер, продюсер, сценарист, режиссер и композитор. Победитель фестиваля «Сандэнс». Родился в Гринвиче 12 апреля 1951 года. В юности благодаря высокому росту проявил себя в баскетболе, пока на начинающего артиста не обратили внимание театральные режиссеры. Выступал на Бродвее, а с 1980 года начал играть эпизодические роли в различных фильмах. Писал музыкальные композиции для сериалов «Монстры» и «Сказки темной стороны», также проявил себя в качестве продюсера во время съемок триллера «Кровавое дуновение». Сегодня фильмография Тома Нунэна насчитывает более 85 работ. Актера можно встретить в картинах «Робокоп 2», «Схватка», «Глория», «Иллюзия убийства», «Секретные материалы», «Снежные ангелы», «Обещание», «Завтра наступит сегодня».