Послание в бутылке
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Послание в бутылке

Послание в бутылке (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Message in a Bottle
Драмы, Мелодрамы125 мин12+

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Сюжет

Тоскующий по умершей жене одинокий Гаррет Блейк зарабатывает на жизнь починкой яхт. Починить поломанную жизнь — другое ремесло. Но так было до тех пор, пока Тереза Осборн не приехала в его деревню в Северной Каролине. Тереза разведена и тоже очень одинока, она занимается журналистским расследованием для «Чикаго Трибьюн» и знает, что Гаррет — автор послания, которое она нашла в бутылке на пляже в Кейп Код. И это послание затронуло самые сокровенные струны еe души.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Послание в бутылке»

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