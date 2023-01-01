Послание в бутылке (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Message in a Bottle
Драмы, Мелодрамы125 мин12+
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Сюжет
Тоскующий по умершей жене одинокий Гаррет Блейк зарабатывает на жизнь починкой яхт. Починить поломанную жизнь — другое ремесло. Но так было до тех пор, пока Тереза Осборн не приехала в его деревню в Северной Каролине. Тереза разведена и тоже очень одинока, она занимается журналистским рассле�дованием для «Чикаго Трибьюн» и знает, что Гаррет — автор послания, которое она нашла в бутылке на пляже в Кейп Код. И это послание затронуло самые сокровенные струны еe души.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЛМРежиссёр
Луис
Мандоки
- Актёр
Кевин
Костнер
- Актриса
Робин
Райт
- Актёр
Пол
Ньюман
- Актёр
Джон
Сэвэдж
- ИДАктриса
Иллиана
Даглас
- Актёр
Робби
Колтрейн
- ДДАктёр
Джесси
Джеймс
- БЛАктриса
Бетел
Лесли
- ТЭАктёр
Том
Элдридж
- ВДАктриса
Вивека
Дэвис
- ДДСценарист
Джералд
Ди Пего
- НССценарист
Николас
Спаркс
- Продюсер
Кевин
Костнер
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- ДУПродюсер
Джим
Уилсон
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ССХудожник
Стив
Сэклад
- БПХудожник
Берни
Поллак
- ИОХудожница
Илэйн
О’Доннелл
- СПХудожница
Сиси
Перкинсон
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- КДОператор
Калеб
Дешанель
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред