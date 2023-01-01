Послание в бутылке (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Тоскующий по умершей жене одинокий Гаррет Блейк зарабатывает на жизнь починкой яхт. Починить поломанную жизнь — другое ремесло. Но так было до тех пор, пока Тереза Осборн не приехала в его деревню в Северной Каролине. Тереза разведена и тоже очень одинока, она занимается журналистским рассле�дованием для «Чикаго Трибьюн» и знает, что Гаррет — автор послания, которое она нашла в бутылке на пляже в Кейп Код. И это послание затронуло самые сокровенные струны еe души.



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