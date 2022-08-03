Полеты во сне и наяву (фильм, 1982) смотреть онлайн
1982, Полеты во сне и наяву
Драма86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Балаян
- Актёр
Олег
Янковский
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Людмила
Гурченко
- ЕКАктриса
Елена
Костина
- ЛЗАктриса
Людмила
Зорина
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актёр
Олег
Меньшиков
- ЛРАктриса
Любовь
Руднева
- Актриса
Людмила
Иванова
- Актёр
Никита
Михалков
- Сценарист
Виктор
Мережко
- ОППродюсер
Олег
Пикерский
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Богатырев
- ЕПХудожник
Евгений
Питенин
- ВКОператор
Вилен
Калюта
- ВХКомпозитор
Вадим
Храпачёв