Полеты во сне и наяву
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Полеты во сне и наяву

Полеты во сне и наяву (фильм, 1982) смотреть онлайн

1982, Полеты во сне и наяву
Драма86 мин18+

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О фильме

Накануне своего сорокалетия герой фильма пытается подвести итоги прожитых лет. Увы: он подводит их, а они подводят его. Ничто не приносит ему удовлетворения и счастья: ни любящая жена, ни юная любовница, ни друзья, ни работа...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полеты во сне и наяву»