Поединок (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Поединок
Мультфильм12 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
В этом фильме наших героев поджидают нешуточные испытания: пришлые кабаны, озорные и наглые, грозят выгнать их из родного леса! И тогда, объединившись, наши герои — на спор — вступают с чужаками в поединок и одерживают победу… в футбольном матче. С позором кабаны покидают лес…
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- КПРежиссёр
Кирилл
Поликарпов
- СКРежиссёр
Сергей
Косицын
- Актриса
Ирина
Муравьёва
- ЛГАктриса
Людмила
Гнилова
- Актёр
Александр
Леньков
- РСАктёр
Рогволд
Суховерко
- Актёр
Алексей
Колган
- АПАктёр
Александр
Пожаров
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- АМАктёр
Александр
Малов
- СКСценарист
Сергей
Косицын
- АКПродюсер
Акоп
Киракосян
- ВПОператор
Вадим
Прудников
- РЧКомпозитор
Резо
Чиринашвили