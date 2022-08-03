Поединок (фильм, 2005) смотреть онлайн

Поединок
2005, Поединок
Мультфильм12 мин0+

В этом фильме наших героев поджидают нешуточные испытания: пришлые кабаны, озорные и наглые, грозят выгнать их из родного леса! И тогда, объединившись, наши герои — на спор — вступают с чужаками в поединок и одерживают победу… в футбольном матче. С позором кабаны покидают лес…

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb