Биография

Александр Малов — советский и российский актер, актер озвучания и дубляжа, театральный режиссер, театральный деятель. Заслуженный артист РФ. Родился в Москве 15 августа 1953 года. Выпускник Театрального училища Щепкина. Начал работать в Московском литературно-драматическом театре ВТО. С 1981 года работал в театре «Сфера». Был режиссером спектаклей «Пасхальные сны», «Пианино в траве», «Князь Таврический», «Игра любви и случая», как актер играл во многих постановках. Александр Малов дебютировал на экране в киноповести Константина Бромберга «У меня есть лев». Снялся в драме «Особый случай». Еще одну роль второго плана сыграл в 2000 году — в детективе «Маросейка, 12: Операция “Зеленый лед”». Озвучивал мультфильмы: «Два богатыря», «Считалка для троих», «Из жизни разбойников» и «Из жизни разбойников 2», «Дворник на Луне» и «Изобретатели», «Румпельштильцхен». Дублировал американский мультсериал «Легенда о Тарзане», читал закадровый текст к документальному фильму Ивана Твердовского «40-е. Страницы из блокнота времени». Фильмография Малова насчитывает 15 проектов.