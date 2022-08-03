Под кайфом и в смятении
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Под кайфом и в смятении

Под кайфом и в смятении (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Dazed and Confused
Комедия98 мин18+

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О фильме

Культовый фильм Ричарда Линклейтера, повлиявший на развитие жанра молодежной комедии. Действие разворачивается в 1976 году. Главные герои – старшеклассники, которые решают отметить последний день школьных занятий. Завтра их ждет взрослая жизнь, а пока можно полностью отдаться развлечением.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Под кайфом и в смятении»