Под кайфом и в смятении (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Dazed and Confused
Комедия98 мин18+
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О фильме
Культовый фильм Ричарда Линклейтера, повлиявший на развитие жанра молодежной комедии. Действие разворачивается в 1976 году. Главные герои – старшеклассники, которые решают отметить последний день школьных занятий. Завтра их ждет взрослая жизнь, а пока можно полностью отдаться развлечением.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
Линклейтер
- ДЛАктёр
Джейсон
Лондон
- УУАктёр
Уайли
Уиггинс
- СДАктёр
Саша
Дженсон
- Актёр
Рори
Кокрейн
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Бен
Аффлек
- КИАктриса
Кристин
Инохоса
- Актёр
Адам
Голдберг
- ЭРАктёр
Энтони
Рэпп
- Актриса
Милла
Йовович
- РЛСценарист
Ричард
Линклейтер
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ДДПродюсер
Джеймс
Джекс
- РЛПродюсер
Ричард
Линклейтер
- ЭУПродюсер
Энн
Уолкер-МакБэй
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ДПХудожница
Дебора
Пастор
- САМонтажёр
Сандра
Адер
- ЛДОператор
Ли
Дэниэл