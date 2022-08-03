Культовый фильм Ричарда Линклейтера, повлиявший на развитие жанра молодежной комедии. Действие разворачивается в 1976 году. Главные герои – старшеклассники, которые решают отметить последний день школьных занятий. Завтра их ждет взрослая жизнь, а пока можно полностью отдаться развлечением.

