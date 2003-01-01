Плохой Санта (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Вилли — необычный Санта-Клаус. На Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта! Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца!



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