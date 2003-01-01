Плохой Санта (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.62003, Bad Santa
Драмы, Комедии88 мин18+
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Сюжет
Вилли — необычный Санта-Клаус. На Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта! Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца!
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ТЦРежиссёр
Терри
Цвигофф
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- ТКАктёр
Тони
Кокс
- БКАктёр
Бретт
Келли
- ЛГАктриса
Лорен
Грэм
- ЛТАктриса
Лорен
Том
- БМАктёр
Берни
Мак
- ДРАктёр
Джон
Риттер
- АНАктёр
Аджай
Найду
- ЛСАктриса
Лорна
Скотт
- ХБАктёр
Харрисон
Бикер
- Сценарист
Гленн
Фикарра
- Сценарист
Джон
Рекуа
- СОПродюсер
Сара
Обри
- ДКПродюсер
Джон
Камерон
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- Продюсер
Итан
Коэн
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Витер
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ДАОператор
Джейми
Андерсон
- ДККомпозитор
Дэвид
Китэй