Плохой Санта
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Плохой Санта

Плохой Санта (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.62003, Bad Santa
Драмы, Комедии88 мин18+

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Сюжет

Вилли — необычный Санта-Клаус. На Рождество он вместе со своим напарником грабит очередной универмаг. Он по-настоящему плохой, невыносимый Санта! Но нашелся мальчуган, который все-таки в него поверил. И Вилли придется творить настоящие чудеса, чтоб на сей раз довести задуманное до конца!

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Плохой Санта»

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