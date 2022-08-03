Писатели свободы
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Писатели свободы (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.62007, Freedom Writers
Драма, Криминал117 мин18+

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О фильме

Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями.

Страна
США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Писатели свободы»