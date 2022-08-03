Писатели свободы (фильм, 2007) смотреть онлайн

Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями.

