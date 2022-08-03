Писатели свободы (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.62007, Freedom Writers
Драма, Криминал117 мин18+
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О фильме
Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- РЛРежиссёр
Ричард
ЛаГравенес
- Актриса
Хилари
Суэнк
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актёр
Патрик
Демпси
- ЭЛАктриса
Эйприл
Л. Эрнандез
- МАктёр
Марио
- Актёр
Роберт
Уиздом
- ДБАктёр
Джон
Бенжамин Хикки
- КГАктриса
Кристин
Гера
- ЖНАктриса
Жаклин
Нган
- РЛСценарист
Ричард
ЛаГравенес
- ЭГСценарист
Эрин
Грювелл
- Продюсер
Дэнни
ДеВито
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДММонтажёр
Дэвид
Мориц
- ДДОператор
Джим
Дено
- МАКомпозитор
Марк
Айшем
- УАКомпозитор
Уилл
Ай Эм