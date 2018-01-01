Wink
Фильмы
Писатели свободы
Актёры и съёмочная группа фильма «Писатели свободы»

Режиссёры

Ричард ЛаГравенес

Richard LaGravenese
Режиссёр

Актёры

Хилари Суэнк

Hilary Swank
АктрисаErin Gruwell
Скотт Гленн

Scott Glenn
АктёрSteve Gruwell
Имелда Стонтон

Imelda Staunton
АктрисаMargaret Campbell
Патрик Демпси

Patrick Dempsey
АктёрScott Casey
Эйприл Л. Эрнандез

April Hernandez Castillo
Актриса
Марио

Mario
АктёрAndre Bryant
Роберт Уиздом

Robert Wisdom
АктёрDr. Carl Cohn
Джон Бенжамин Хикки

John Benjamin Hickey
АктёрBrian Gelford
Кристин Гера

Kristin Herrera
АктрисаGloria Munez
Жаклин Нган

Jacklyn Ngan
Актриса

Сценаристы

Ричард ЛаГравенес

Richard LaGravenese
Сценарист
Эрин Грювелл

Erin Gruwell
Сценарист

Продюсеры

Дэнни ДеВито

Danny DeVito
Продюсер
Майкл Шамберг

Michael Shamberg
Продюсер
Стейси Шер

Stacey Sher
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа

Монтажёры

Дэвид Мориц

David Moritz
Монтажёр

Операторы

Джим Дено

Jim Denault
Оператор

Композиторы

Марк Айшем

Mark Isham
Композитор
Уилл Ай Эм

Will.i.am
Композитор