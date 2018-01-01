Wink
Фильмы
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Режиссёры

Гор Вербински

Гор Вербински

Gore Verbinski
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрJack Sparrow
Орландо Блум

Орландо Блум

Orlando Bloom
АктёрWill Turner
Кира Найтли

Кира Найтли

Keira Knightley
АктрисаElizabeth Swann
Джек Девенпорт

Джек Девенпорт

Jack Davenport
АктёрNorrington
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрDavy Jones
Стеллан Скарсгард

Стеллан Скарсгард

Stellan Skarsgård
АктёрBootstrap Bill
Кевин Макнэлли

Кевин Макнэлли

Kevin McNally
АктёрGibbs (в титрах: Kevin R. McNally)
Ли Аренберг

Ли Аренберг

Lee Arenberg
АктёрPintel
Макензи Крук

Макензи Крук

Mackenzie Crook
АктёрRagetti
Том Холландер

Том Холландер

Tom Hollander
АктёрCutler Beckett

Сценаристы

Тед Эллиот

Тед Эллиот

Ted Elliott
Сценарист
Терри Россио

Терри Россио

Terry Rossio
Сценарист
Стюарт Битти

Стюарт Битти

Stuart Beattie
Сценарист
Джей Уолперт

Джей Уолперт

Jay Wolpert
Сценарист

Продюсеры

Джерри Брукхаймер

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Брюс Хендрикс

Брюс Хендрикс

Bruce Hendricks
Продюсер
Джек Ни

Джек Ни

Jack Kney
Продюсер
Эрик МакЛеод

Эрик МакЛеод

Eric McLeod
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Андрей Зайцев

Андрей Зайцев

Актёр дубляжа
Евгения Игумнова

Евгения Игумнова

Актриса дубляжа
Евгений Ганелин

Евгений Ганелин

Актёр дубляжа
Анатолий Дубанов

Анатолий Дубанов

Актёр дубляжа

Художники

Джон Декстер

Джон Декстер

John Dexter
Художник
Билл Хоукинс

Билл Хоукинс

Bill Hawkins
Художник
Уильям Лэдд Скиннер

Уильям Лэдд Скиннер

William Ladd Skinner
Художник
Пенни Роуз

Пенни Роуз

Penny Rose
Художница
Шерил Карасик

Шерил Карасик

Cheryl Carasik
Художница

Монтажёры

Стивен Е. Ривкин

Стивен Е. Ривкин

Stephen E. Rivkin
Монтажёр
Крэйг Вуд

Крэйг Вуд

Craig Wood
Монтажёр

Операторы

Дариуш Вольски

Дариуш Вольски

Dariusz Wolski
Оператор

Композиторы

Ханс Циммер

Ханс Циммер

Hans Zimmer
Композитор