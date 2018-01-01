Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

WinkФильмыПираты Карибского моря: Сундук мертвецаАктёры и съёмочная группа фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
Режиссёры
Актёры
АктёрJack Sparrow
Джонни ДеппJohnny Depp
АктёрWill Turner
Орландо БлумOrlando Bloom
АктрисаElizabeth Swann
Кира НайтлиKeira Knightley
АктёрNorrington
Джек ДевенпортJack Davenport
АктёрDavy Jones
Билл НайиBill Nighy
АктёрBootstrap Bill
Стеллан СкарсгардStellan Skarsgård
АктёрGibbs (в титрах: Kevin R. McNally)
Кевин МакнэллиKevin McNally
АктёрPintel
Ли АренбергLee Arenberg
АктёрRagetti
Макензи КрукMackenzie Crook
АктёрCutler Beckett