Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — фильм (2017) легенарной франшизы, где зрители снова увидят Киру Найтли и Орландо Блума. В роли девушки-астронома — Кая Скоделарио, известная по хиту «Молокососы» и франшизе «Бегущий в лабиринте».
Однажды Джек Воробей совершает маленькую оплошность, в результате которой капитану Салазару, охотнику на пиратов, удается освободиться из Дьявольского треугольника. Пытаясь избежать мести давнего врага, Джек объединяется с астрономом Кариной Смит и дерзким моряком Генри Тернером, единственным выжившим после встречи с Салазаром. Их цель — найти легендарный трезубец Посейдона, способный даровать контроль над морями. На своем пути они сталкиваются с призрачными кораблями, опасными врагами и невероятными испытаниями.
Кто же победит в главной схватке?
СтранаСША
ЖанрКино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время177 мин / 02:57
Рейтинг
- ХРРежиссёр
Хоаким
Роннинг
- Режиссёр
Эспен
Сандберг
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Хавьер
Бардем
- Актёр
Джеффри
Раш
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- Актриса
Кая
Скоделарио
- КМАктёр
Кевин
Макнэлли
- ГФАктриса
Голшифте
Фарахани
- Актёр
Дэвид
Уэнэм
- Актёр
Стивен
Грэм
- ЭБАктёр
Энгус
Барнетт
- ДНСценарист
Джефф
Натансон
- ТРСценарист
Терри
Россио
- ТЭСценарист
Тед
Эллиот
- СБСценарист
Стюарт
Битти
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- Продюсер
Чад
Оман
- МРПродюсер
Мелисса
Рейд
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ВМАктёр дубляжа
Валентин
Морозов
- ЕЛАктёр дубляжа
Егор
Лесников
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ДДХудожник
Джон
Декстер
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- БДХудожница
Беверли
Данн
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ЛФМонтажёр
Ли
Фолсом
- ПКОператор
Пол
Кэмерон
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли