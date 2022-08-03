Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки (фильм, 2017) смотреть онлайн

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — фильм (2017) легенарной франшизы, где зрители снова увидят Киру Найтли и Орландо Блума. В роли девушки-астронома — Кая Скоделарио, известная по хиту «Молокососы» и франшизе «Бегущий в лабиринте».



Однажды Джек Воробей совершает маленькую оплошность, в результате которой капитану Салазару, охотнику на пиратов, удается освободиться из Дьявольского треугольника. Пытаясь избежать мести давнего врага, Джек объединяется с астрономом Кариной Смит и дерзким моряком Генри Тернером, единственным выжившим после встречи с Салазаром. Их цель — найти легендарный трезубец Посейдона, способный даровать контроль над морями. На своем пути они сталкиваются с призрачными кораблями, опасными врагами и невероятными испытаниями.



