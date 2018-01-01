Wink
Детям
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки 3D»

Режиссёры

Хоаким Роннинг

Joachim Rønning
Режиссёр
Эспен Сандберг

Espen Sandberg
Режиссёр

Актёры

Джонни Депп

Johnny Depp
АктёрCaptain Jack Sparrow
Хавьер Бардем

Javier Bardem
АктёрCaptain Salazar
Джеффри Раш

Geoffrey Rush
АктёрHector Barbossa
Брентон Туэйтс

Brenton Thwaites
АктёрHenry Turner
Кая Скоделарио

Kaya Scodelario
АктрисаCarina Smyth
Кевин Макнэлли

Kevin McNally
АктёрGibbs (в титрах: Kevin R. McNally)
Голшифте Фарахани

Golshifteh Farahani
АктрисаShansa
Дэвид Уэнэм

David Wenham
АктёрScarfield
Стивен Грэм

Stephen Graham
АктёрScrum
Энгус Барнетт

Angus Barnett
АктёрMullroy

Сценаристы

Джефф Натансон

Jeff Nathanson
Сценарист
Терри Россио

Terry Rossio
Сценарист
Тед Эллиот

Ted Elliott
Сценарист
Стюарт Битти

Stuart Beattie
Сценарист

Продюсеры

Джерри Брукхаймер

Jerry Bruckheimer
Продюсер
Джозеф М. Караччоло мл.

Joseph M. Caracciolo Jr.
Продюсер
Чад Оман

Chad Oman
Продюсер
Мелисса Рейд

Melissa Reid
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Артур Ваха

Актёр дубляжа
Валентин Морозов

Актёр дубляжа
Егор Лесников

Актёр дубляжа
Василиса Ушакова

Актриса дубляжа

Художники

Джон Декстер

John Dexter
Художник
Иэн Грейси

Ian Gracie
Художник
Пенни Роуз

Penny Rose
Художница
Беверли Данн

Beverley Dunn
Художница

Монтажёры

Роджер Бартон

Roger Barton
Монтажёр
Ли Фолсом

Leigh Folsom
Монтажёр

Операторы

Пол Кэмерон

Paul Cameron
Оператор

Композиторы

Джеф Дзанелли

Geoff Zanelli
Композитор