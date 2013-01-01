Пипец 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.72013, Kick-Ass 2
Боевики, Комедии98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Убивашка продолжает охоту на преступников, а Дэйв Лизевски решает вновь облачиться в костюм Пипца и вступает в отряд супергероев, организованный бывшим уголовником по прозвищу Полковник. Тем временем сын мафиози Крис Д’Амико объявляет себя суперзлодеем и встает во главе армии психопатов.
Пипец 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Криминал
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Джефф
Уодлоу
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Кристофер
Минц-Плассе
- Актёр
Джим
Керри
- ОКАктриса
Ольга
Куркулина
- КДАктёр
Кларк
Дьюк
- ЛБАктриса
Линди
Бут
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- Актёр
Август
Прю
- Актёр
Моррис
Честнат
- Сценарист
Джефф
Уодлоу
- ММСценарист
Марк
Миллар
- ДРСценарист
Джон
Ромита мл.
- Продюсер
Адам
Болинг
- ТППродюсер
Тарквин
Пэк
- Продюсер
Брэд
Питт
- ДРПродюсер
Дэвид
Рейд
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- СШХудожница
Сэмми
Шелдон
- ЭХМонтажёр
Эдди
Хэмилтон
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон