Пипец 2
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Пипец 2

Пипец 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.72013, Kick-Ass 2
Боевики, Комедии98 мин18+

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Сюжет

Убивашка продолжает охоту на преступников, а Дэйв Лизевски решает вновь облачиться в костюм Пипца и вступает в отряд супергероев, организованный бывшим уголовником по прозвищу Полковник. Тем временем сын мафиози Крис Д’Амико объявляет себя суперзлодеем и встает во главе армии психопатов.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пипец 2»

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