Пипец 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Убивашка продолжает охоту на преступников, а Дэйв Лизевски решает вновь облачиться в костюм Пипца и вступает в отряд супергероев, организованный бывшим уголовником по прозвищу Полковник. Тем временем сын мафиози Крис Д’Амико объявляет себя суперзлодеем и встает во главе армии психопатов.



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