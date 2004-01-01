Пила: Игра на выживание (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.02004, Saw
Ужасы99 мин18+
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Сюжет
Двое незнакомцев просыпаются в странном подвальном помещении. В центре помещения — труп мужчины с простреленной головой и оружием в ослабевшей руке. Они же прикованы к стенам цепями за щиколотки. Оба не знают, как там оказались.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актёр
Ли
Уоннелл
- Актёр
Кэри
Элвес
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актриса
Моника
Поттер
- Актёр
Тобин
Белл
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- КЛАктёр
Кен
Люн
- МЭАктёр
Майкл
Эмерсон
- ШСАктриса
Шоуни
Смит
- БМАктёр
Бенито
Мартинес
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- Сценарист
Джеймс
Ван
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ДКПродюсер
Джейсон
Константин
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ДАОператор
Дэвид
А. Армстронг
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер