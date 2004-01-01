Пила: Игра на выживание (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Двое незнакомцев просыпаются в странном подвальном помещении. В центре помещения — труп мужчины с простреленной головой и оружием в ослабевшей руке. Они же прикованы к стенам цепями за щиколотки. Оба не знают, как там оказались.



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