Пила: Игра на выживание
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Пила: Игра на выживание

Пила: Игра на выживание (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.02004, Saw
Ужасы99 мин18+

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Сюжет

Двое незнакомцев просыпаются в странном подвальном помещении. В центре помещения — труп мужчины с простреленной головой и оружием в ослабевшей руке. Они же прикованы к стенам цепями за щиколотки. Оба не знают, как там оказались.

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила: Игра на выживание»

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