Биография

Шоуни Смит — американская актриса, телеведущая, певица, автор песен и продюсер. Родилась в Оринджберге 3 июля 1969 года. Начала свое обучение в школе Ranchito Avenue Elementary в Панорама-Сити, а затем успешно окончила Северную Голливудскую школу в 1987 году. В возрасте восьми лет, она совершила дебют в актерском мире, приняв участие в рождественском театральном представлении. Уже в 15 лет добилась значимого успеха, получив награду Drama-Logue как лучшая актриса за исполнение одной из главных ролей в спектакле. Шоуни Смит дебютировала в кино в картине «Энни». Она продолжила развивать свою карьеру, снявшись в ряде мелодрам и телевизионных проектов, а также в хорроре «Капля». Однако настоящую популярность ей принесла роль в культовом фильме ужасов «Пила». Заработала признание благодаря работе в таких известных телесериалах, как «Фирменный рецепт», «Противостояние» и «Управление гневом». Активно участвует в производстве как продюсер, в том числе в оригинальном сериале «30 дней ночи: от пыли к пыли». Также известна своим музыкальным талантом. Она является вокалисткой и музыкантом, играющим на гитаре, фортепиано и барабанах. В начале 2000-х годов она была солисткой группы Fydolla Хо, а в 2008 году совместно с актрисой Мисси Пайл основала кантри-группу Smith & Pyle. Принимала участие в создании саундтреков для картин «Пила 3» и «Катакомбы», а также записала песню для фильма «Карнавал душ».