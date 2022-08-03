Пила 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, Saw III
Ужасы, Криминал109 мин18+
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О фильме
Изобретатель зловещих игр Пила остается безнаказанным и в итоге бесследно исчезает вместе со своей сообщницей Амандой. В то время, когда детективы тщетно пытаются выйти на его след, доктор Линн Денлон становится очередной жертвой этого маньяка. Однажды ночью Линн похищают и привозят на заброшенный склад, где она встречается с самим злодеем, находящимся на смертном одре. Ей приказывают сохранять жизнь этому безумцу, пока Джефф, еще одна из его жертв, не доведет до конца начатую с ним «игру»…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДЛРежиссёр
Даррен
Линн Боусман
- Актёр
Тобин
Белл
- ШСАктриса
Шоуни
Смит
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- БСАктриса
Бахар
Сумех
- ДУАктёр
Донни
Уолберг
- ДМАктриса
Дина
Мейер
- Актёр
Ли
Уоннелл
- МКАктёр
Мфо
Коахо
- БФАктёр
Бэрри
Флэтмэн
- ЛБАктёр
Лайрик
Бент
- Сценарист
Ли
Уоннелл
- Сценарист
Джеймс
Ван
- ПБПродюсер
Питер
Блок
- МБПродюсер
Марк
Бёрг
- ДКПродюсер
Джейсон
Константин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ДАОператор
Дэвид
А. Армстронг
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер