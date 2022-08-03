Пила 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн

Изобретатель зловещих игр Пила остается безнаказанным и в итоге бесследно исчезает вместе со своей сообщницей Амандой. В то время, когда детективы тщетно пытаются выйти на его след, доктор Линн Денлон становится очередной жертвой этого маньяка. Однажды ночью Линн похищают и привозят на заброшенный склад, где она встречается с самим злодеем, находящимся на смертном одре. Ей приказывают сохранять жизнь этому безумцу, пока Джефф, еще одна из его жертв, не доведет до конца начатую с ним «игру»…

