Пила 3
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Пила 3

Пила 3 (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, Saw III
Ужасы, Криминал109 мин18+

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О фильме

Изобретатель зловещих игр Пила остается безнаказанным и в итоге бесследно исчезает вместе со своей сообщницей Амандой. В то время, когда детективы тщетно пытаются выйти на его след, доктор Линн Денлон становится очередной жертвой этого маньяка. Однажды ночью Линн похищают и привозят на заброшенный склад, где она встречается с самим злодеем, находящимся на смертном одре. Ей приказывают сохранять жизнь этому безумцу, пока Джефф, еще одна из его жертв, не доведет до конца начатую с ним «игру»…

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пила 3»