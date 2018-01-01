Актёры и съёмочная группа фильма «Пиджак»
Режиссёры
Актёры
АктёрJack Starks
Эдриан БроудиAdrien Brody
АктрисаJackie Price
Кира НайтлиKeira Knightley
АктёрDr. Thomas Becker
Крис КристофферсонKris Kristofferson
АктрисаDr. Beth Lorenson
Дженнифер Джейсон ЛиJennifer Jason Leigh
АктрисаJean Price
Келли ЛинчKelly Lynch
АктёрThe Stranger
Брэд РенфроBrad Renfro
АктёрRudy Mackenzie
Дэниэл КрэйгDaniel Craig
АктёрDr. Hopkins
Стивен МакинтошSteven Mackintosh
АктёрDamon
Брендан КойлBrendan Coyle
АктрисаNurse Harding