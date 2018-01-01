Wink
Фильмы
Пиджак
Актёры и съёмочная группа фильма «Пиджак»

Режиссёры

Джон Мэйбери

John Maybury
Режиссёр

Актёры

Эдриан Броуди

Adrien Brody
АктёрJack Starks
Кира Найтли

Keira Knightley
АктрисаJackie Price
Крис Кристофферсон

Kris Kristofferson
АктёрDr. Thomas Becker
Дженнифер Джейсон Ли

Jennifer Jason Leigh
АктрисаDr. Beth Lorenson
Келли Линч

Kelly Lynch
АктрисаJean Price
Брэд Ренфро

Brad Renfro
АктёрThe Stranger
Дэниэл Крэйг

Daniel Craig
АктёрRudy Mackenzie
Стивен Макинтош

Steven Mackintosh
АктёрDr. Hopkins
Брендан Койл

Brendan Coyle
АктёрDamon
МакКензи Филлипс

Mackenzie Phillips
АктрисаNurse Harding

Сценаристы

Мэсси Таджедин

Massy Tadjedin
Сценарист
Том Бликер

Tom Bleecker
Сценарист
Марк Рокко

Marc Rocco
Сценарист

Продюсеры

Джордж Клуни

George Clooney
Продюсер
Питер Губер

Peter Guber
Продюсер
Стивен Содерберг

Steven Soderbergh
Продюсер
Бен Косгров

Ben Cosgrove
Продюсер

Актёры дубляжа

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Эльвира Болгова

Актриса дубляжа
Игорь Старосельцев

Актёр дубляжа
Нина Тобилевич

Актриса дубляжа
Марина Бакина

Актриса дубляжа

Операторы

Питер Диминг

Peter Deming
Оператор

Композиторы

Брайан Ино

Brian Eno
Композитор