Пиджак (фильм, 2004) смотреть онлайн

К чему могут привести эксперименты с сознанием? Эдриан Броуди и Кира Найтли в научно-фантастическом триллере о непредсказуемости человеческого разума.



Джек Старкс — ветеран войны, страдающий амнезией из-за полученного ранения в голову. Вскоре после возвращения домой он оказывается замешан в преступлении, но не помнит, что произошло. Старкса признают виновным и отправляют на принудительное лечение. Врач психиатрической больницы, не преминув возможностью, пробует на новом пациенте свой экспериментальный метод избавления от амнезии. Однако эффект получается совершенно неожиданный: сознание Джека отправляется на дюжину лет вперед — к тому моменту Джек-настоящий уже давно мертв... Сможет ли Старкс воспользоваться шансом и разобраться в прошлом, чтобы изменить будущее?



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