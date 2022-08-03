Пиджак (фильм, 2004) смотреть онлайн
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О фильме
К чему могут привести эксперименты с сознанием? Эдриан Броуди и Кира Найтли в научно-фантастическом триллере о непредсказуемости человеческого разума.
Джек Старкс — ветеран войны, страдающий амнезией из-за полученного ранения в голову. Вскоре после возвращения домой он оказывается замешан в преступлении, но не помнит, что произошло. Старкса признают виновным и отправляют на принудительное лечение. Врач психиатрической больницы, не преминув возможностью, пробует на новом пациенте свой экспериментальный метод избавления от амнезии. Однако эффект получается совершенно неожиданный: сознание Джека отправляется на дюжину лет вперед — к тому моменту Джек-настоящий уже давно мертв... Сможет ли Старкс воспользоваться шансом и разобраться в прошлом, чтобы изменить будущее?
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Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джон
Мэйбери
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Кира
Найтли
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- КЛАктриса
Келли
Линч
- Актёр
Брэд
Ренфро
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актёр
Стивен
Макинтош
- БКАктёр
Брендан
Койл
- МФАктриса
МакКензи
Филлипс
- МТСценарист
Мэсси
Таджедин
- ТБСценарист
Том
Бликер
- МРСценарист
Марк
Рокко
- Продюсер
Джордж
Клуни
- Продюсер
Питер
Губер
- Продюсер
Стивен
Содерберг
- БКПродюсер
Бен
Косгров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Эльвира
Болгова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ПДОператор
Питер
Диминг
- БИКомпозитор
Брайан
Ино