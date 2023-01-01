Wink
Фильмы
Первый после Бога
Актёры и съёмочная группа фильма «Первый после Бога»

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый после Бога»

Режиссёры

Василий Чигинский

Василий Чигинский

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Орлов

Дмитрий Орлов

АктёрАлександр Маринин
Михаил Гомиашвили

Михаил Гомиашвили

Mikheil Gomiashvili
АктёрМайор Шарабидзе
Владимир Гостюхин

Владимир Гостюхин

АктёрКомбриг
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская

АктрисаТанька
Ирина Бьёрклунд

Ирина Бьёрклунд

Irina Björklund
АктрисаАнна
Сергей Горобченко

Сергей Горобченко

АктёрГалиев
Юрий Степанов

Юрий Степанов

АктёрБоцман Подопригора
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков

АктёрАкустик
Нина Русланова

Нина Русланова

Актрисазаведующая столовой
Сергей Рубеко

Сергей Рубеко

АктёрСтарпом Рогатко

Сценаристы

Илья Авраменко

Илья Авраменко

Сценарист
Игорь Евсюков

Игорь Евсюков

Сценарист

Продюсеры

Андрей Бондаренко

Андрей Бондаренко

Продюсер
Сергей Фикс

Сергей Фикс

Продюсер
Михаил Калатозишвили

Михаил Калатозишвили

Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Пегова

Ирина Пегова

Актриса дубляжа

Монтажёры

Тамара Липартия

Тамара Липартия

Монтажёр

Композиторы

Дато Евгенидзе

Дато Евгенидзе

Композитор