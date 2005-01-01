Первый после Бога (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Так на боевых кораблях называют командира. Только в судьбе боевого русского офицера, капитана подводной лодки времeн 2-ой Мировой, могли переплестись события этого фильма…



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