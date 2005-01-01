Первый после Бога
Wink
Фильмы
Первый после Бога

Первый после Бога (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Первый после Бога
Боевики, Военные99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Так на боевых кораблях называют командира. Только в судьбе боевого русского офицера, капитана подводной лодки времeн 2-ой Мировой, могли переплестись события этого фильма…

Первый после Бога смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Военные, Боевики, Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый после Бога»

Всё