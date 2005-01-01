Первый после Бога (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Первый после Бога
Боевики, Военные99 мин18+
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Сюжет
Так на боевых кораблях называют командира. Только в судьбе боевого русского офицера, капитана подводной лодки времeн 2-ой Мировой, могли переплестись события этого фильма…
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ВЧРежиссёр
Василий
Чигинский
- ДОАктёр
Дмитрий
Орлов
- МГАктёр
Михаил
Гомиашвили
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- Актриса
Елизавета
Боярская
- ИБАктриса
Ирина
Бьёрклунд
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актриса
Нина
Русланова
- Актёр
Сергей
Рубеко
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- ИЕСценарист
Игорь
Евсюков
- АБПродюсер
Андрей
Бондаренко
- СФПродюсер
Сергей
Фикс
- МКПродюсер
Михаил
Калатозишвили
- Актриса дубляжа
Ирина
Пегова
- ТЛМонтажёр
Тамара
Липартия
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе