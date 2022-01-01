Первый Оскар (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Военная драма о съемках оскароносной документалки о Великой Отечественной – с Тихоном Жизневским и от режиссера «Битвы за Севастополь». В 1941 году студенты ВГИКа готовятся к эвакуации из Москвы. Лев Альперин и Иван Майский с операторского факультета бежать не хотят – они вызываются снимать хронику военных действий и попадают в одну кинобригаду. Их раздирают противоречия – как в подходе к съемкам, так и в личных отношениях, ведь оба они влюблены в студентку актeрского факультета Юну. Но именно получившийся в результате фильм «Разгром немецких войск под Москвой» получит в 1943 году «Оскар» – первый в истории советского кино. О съемках знаменитой картины и ее успехе на престижной кинопремии узнаете из фильма «Первый Оскар», который можно посмотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Мокрицкий
- АКАктёр
Алексей
Кашников
- Актёр
Тихон
Жизневский
- АМАктёр
Антон
Момот
- Актриса
Дарья
Жовнер
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Никита
Тарасов
- Актёр
Василий
Мищенко
- МБАктёр
Михаил
Брашинский
- Актёр
Алексей
Колган
- ССАктёр
Станислав
Стрелков
- МБСценарист
Максим
Бударин
- ЮНСценарист
Юрий
Ненев
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- ВВПродюсер
Вадим
Вереща�гин
- ЕОПродюсер
Егор
Одинцов
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- АНОператор
Андрей
Найденов
- ААКомпозитор
Алексей
Айги