Первый мститель: Противостояние 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Captain America: Civil War
Фантастика, Боевик141 мин18+
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О фильме
Мстители оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя «Акт о регистрации супергероев», вынуждая их подчиняться ООН.
СтранаСША, Германия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время141 мин / 02:21
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЭРРежиссёр
Энтони
Руссо
- ДРРежиссёр
Джо
Руссо
- Актёр
Крис
Эванс
- Актёр
Роберт
Дауни мл.
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- Актёр
Энтони
Маки
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Джереми
Реннер
- Актёр
Чедвик
Боузман
- Актёр
Пол
Беттани
- ЭОАктриса
Элизабет
Олсен
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- ДССценарист
Джо
Саймон
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ВАПродюсер
Виктория
Алонсо
- МБПродюсер
Митчелл
Белл
- ЭКПродюсер
Эри
Коста
- Продюсер
Луис
Д’Эспозито
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АЧАктёр дубляжа
Алексей
Черных
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ДМХудожница
Джудианна
Маковски
- ДФМонтажёр
Джеффри
Форд
- ТООператор
Трент
Опалок
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман