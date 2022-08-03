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Первый мститель: Противостояние 3D

Первый мститель: Противостояние 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Captain America: Civil War
Фантастика, Боевик141 мин18+

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О фильме

Мстители оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя «Акт о регистрации супергероев», вынуждая их подчиняться ООН.

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
141 мин / 02:21

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Первый мститель: Противостояние 3D»