Переступить черту (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.82005, Walk the Line
Драмы, Мелодрамы130 мин18+
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Сюжет
Эта биографическая лента посвящена истории жизни легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Юность Кэша, родившегося в 1932 году в Арканзасе, была омрачена трагической гибелью его старшего брата и пренебрежительным отношением к нему со стороны отца.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Мэнголд
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Риз
Уизерспун
- ДГАктриса
Джиннифер
Гудвин
- Актёр
Роберт
Патрик
- ДРАктёр
Даллас
Робертс
- ДДАктёр
Дэн
Джон Миллер
- Актёр
Ларри
Бэгби
- ШЛАктриса
Шелби
Линн
- ТХАктёр
Тайлер
Хилтон
- УПАктёр
Уэйлон
Пэйн
- ГДСценарист
Гилл
Деннис
- Сценарист
Джеймс
Мэнголд
- ДКСценарист
Джонни
Кэш
- ПКСценарист
Патрик
Карр
- ДКПродюсер
Джеймс
Кич
- Продюсер
Кэти
Конрад
- АСПродюсер
Алан
С. Бломквист
- ДКПродюсер
Джон
Картер Кэш
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- АФХудожница
Арианна
Филлипс
- ККХудожница
Карла
Керри
- МММонтажёр
Майкл
МакКаскер
- ФПОператор
Фидон
Папамайкл
- ТБКомпозитор
Ти-Боун
Бёрнетт