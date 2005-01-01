Переступить черту
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Переступить черту

Переступить черту (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.82005, Walk the Line
Драмы, Мелодрамы130 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Эта биографическая лента посвящена истории жизни легендарного певца в стиле кантри Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Юность Кэша, родившегося в 1932 году в Арканзасе, была омрачена трагической гибелью его старшего брата и пренебрежительным отношением к нему со стороны отца.

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Переступить черту»

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