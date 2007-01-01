Патология (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Pathology
Триллеры, Ужасы90 мин18+
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Сюжет
Молодой и талантливый доктор Грей, закончив Гарвард с отличием, мечтает стать патологоанатомом. И где, как не в лучшей клинике города, он может набраться опыта, поэтому Грей поступает в интернатуру в огромную больницу. Здесь он заводит новые знакомства, благодаря которым у него появляются и новые увлечения. Например, вечерами собираться с коллегами в морге и глумиться над трупами бомжей и наркоманов. Однако вскоре Грей понимает, что его жизнь и он сам изменились не в лучшую сторону.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МШРежиссёр
Марк
Шолерманн
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- МУАктёр
Майкл
Уэстон
- АМАктриса
Алисса
Милано
- ЛЛАктриса
Лорен
Ли Смит
- ДВАктёр
Джонни
Витуорт
- ДдАктёр
Джон
де Ланси
- ММАктриса
Мей
Меланкон
- Актёр
Кейр
О’Доннелл
- БЛАктёр
Бадди
Льюис
- ДКАктёр
Дэн
Каллахан
- Сценарист
Марк
Невелдайн
- БТСценарист
Брайан
Тейлор
- ГГПродюсер
Гари
Гилберт
- Продюсер
Гари
Лучези
- Продюсер
Том
Розенберг
- СУПродюсер
Скип
Уильямсон
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТМХудожник
Тэлон
МакКенна
- ЭПОператор
Эккхарт
Поллак
- РУКомпозитор
Робб
Уилльямсон