Патология (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой и талантливый доктор Грей, закончив Гарвард с отличием, мечтает стать патологоанатомом. И где, как не в лучшей клинике города, он может набраться опыта, поэтому Грей поступает в интернатуру в огромную больницу. Здесь он заводит новые знакомства, благодаря которым у него появляются и новые увлечения. Например, вечерами собираться с коллегами в морге и глумиться над трупами бомжей и наркоманов. Однако вскоре Грей понимает, что его жизнь и он сам изменились не в лучшую сторону.



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