Пастырь
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Пастырь

Пастырь (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.92011, Priest
Ужасы, Фантастика83 мин18+

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О фильме

Далекое будущее. Миром правят религия и церковь. Священник, нарушая все церковные запреты, пытается выследить банду вампиров, похитивших его племянницу. В поисках ему помогают шериф и монахиня.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пастырь»