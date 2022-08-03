Пастырь (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.92011, Priest
Ужасы, Фантастика83 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- СЧРежиссёр
Скотт
Чарльз Стюарт
- Актёр
Пол
Беттани
- Актёр
Карл
Урбан
- Актёр
Кэм
Жиганде
- Актриса
Мэгги
Кью
- Актриса
Лили
Коллинз
- Актёр
Брэд
Дуриф
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- АДАктёр
Алан
Дэйл
- МААктриса
Мэдхен
Амик
- ХМСценарист
Хён
Мин-у
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- Продюсер
Джошуа
Донен
- МППродюсер
Митчелл
Пек
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- ЛНАктриса дубляжа
Лилиан
Наврозашвили
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- КМХудожница
Криста
Манро
- ХНХудожница
Ха
Нгуен
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- ЛЗМонтажёр
Лиза
Зено Чургин
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- Композитор
Кристофер
Янг