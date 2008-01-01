Пассажирка (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.52008, Пассажирка
Мелодрамы, Исторические93 мин18+
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Сюжет
1882 год. Русский клипер «Смелый» идет из Сан-Франциско в Гонконг. Российский консул просит капитана взять на борт пассажирку и доставить ее в Гонконг. И хотя, согласно известному поверью, «женщина на корабле — к беде», пассажирку принимают с почестями, а капитан даже уступает ей свою каюту. Плавание действительно окажется не простым. Красота и скромность пассажирки не оставят равнодушным ни одного офицера на судне (вплоть до капитана) и приведут к серьезной ссоре двух молодых мичманов…
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Приключения, Мелодрамы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- Актриса
Анна
Горшкова
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Станислав
Говорухин
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- МОАктриса
Марина
Орлова
- Актёр
Марат
Башаров
- ЮГАктёр
Юрий
Горбач
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- КССценарист
Константин
Станюкович
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- ВПХудожник
Валерий
Павлотос
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников