Пассажирка (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

1882 год. Русский клипер «Смелый» идет из Сан-Франциско в Гонконг. Российский консул просит капитана взять на борт пассажирку и доставить ее в Гонконг. И хотя, согласно известному поверью, «женщина на корабле — к беде», пассажирку принимают с почестями, а капитан даже уступает ей свою каюту. Плавание действительно окажется не простым. Красота и скромность пассажирки не оставят равнодушным ни одного офицера на судне (вплоть до капитана) и приведут к серьезной ссоре двух молодых мичманов…



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