Папа-досвидос (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.92012, That's My Boy
Комедия, Драма109 мин18+
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О фильме
Отвязная комедия с Адамом Сэндлером заиграет новыми красками, если смотреть ее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Тодд Питерсон появился на свет в результате преступной связи учительницы и подростка. До 28 лет герой рос сиротой и старался не вспоминать о своих непутевых предках, как вдруг, накануне свадьбы, к нему заявился папаша, так и оставшийся инфантильным хулиганом.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Шон
Андерс
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актриса
Лейтон
Мистер
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- ВААктёр
Ванилла
Айс
- БКАктёр
Блейк
Кларк
- Актёр
Уилл
Форте
- Актёр
Джеймс
Каан
- ТОАктёр
Тони
Орландо
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- ДКСценарист
Дэвид
Каспе
- Продюсер
Аллен
Коверт
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- ХППродюсер
Хезер
Парри
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ДМХудожница
Дженнифер
М. Джентиле
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- БТОператор
Брэндон
Трост
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс