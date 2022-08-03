Папа-досвидос (в переводе Гоблина) (фильм, 2012) смотреть онлайн

Отвязная комедия с Адамом Сэндлером заиграет новыми красками, если смотреть ее в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Тодд Питерсон появился на свет в результате преступной связи учительницы и подростка. До 28 лет герой рос сиротой и старался не вспоминать о своих непутевых предках, как вдруг, накануне свадьбы, к нему заявился папаша, так и оставшийся инфантильным хулиганом.

