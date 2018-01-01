Падший (фильм, 1998) смотреть онлайн

В городской тюрьме казнен по приговору суда опасный преступник. С этого момента в городе происходят одно за другим загадочные убийства, притом, судя по телам жертв, убийства ритуального характера. Полицейский детектив Хоббс, присутствовавший при казни маньяка, берется за расследование этих преступлений.

