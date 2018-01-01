Падший (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Fallen
Фэнтези, Драма119 мин18+
О фильме
В городской тюрьме казнен по приговору суда опасный преступник. С этого момента в городе происходят одно за другим загадочные убийства, притом, судя по телам жертв, убийства ритуального характера. Полицейский детектив Хоббс, присутствовавший при казни маньяка, берется за расследование этих преступлений.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Грегори
Хоблит
- Актёр
Дензел
Вашингтон
- Актёр
Джон
Гудман
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- Актёр
Джеймс
Гандольфини
- Актёр
Элиас
Котеас
- ГКАктёр
Гэбриел
Коссес
- МДАктёр
Майкл
Дж. Паган
- РДАктёр
Роберт
Джой
- ФМАктёр
Фрэнк
Медрано
- НКСценарист
Николас
Казан
- Продюсер
Чарльз
Ровен
- ДСПродюсер
Доун
Стил
- РКПродюсер
Роберт
Кавалло
- ЭДПродюсер
Элон
Дершовиц
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- МСХудожник
Майкл
Сейртон
- ЛДМонтажёр
Лоуренс
Джордан
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- ТДКомпозитор
Тань
Дунь