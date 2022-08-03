Ой, мамочки
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Ой, мамочки

Ой, мамочки (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Baby Mama
Мелодрама, Комедия94 мин18+

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О фильме

Карьеристка Кейт Холбрук в 37 лет осознаeт, что у нее нет ни детей, ни мужчины. Героиня решает как можно быстрее забеременеть, но врачи объясняют, что с ее здоровьем это невозможно. Тогда она нанимает суррогатную мать Энджи, которая поселяется у Кейт и вносит хаос в ее привычную жизнь.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ой, мамочки»