Ой, мамочки (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Baby Mama
Мелодрама, Комедия94 мин18+
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О фильме
Карьеристка Кейт Холбрук в 37 лет осознаeт, что у нее нет ни детей, ни мужчины. Героиня решает как можно быстрее забеременеть, но врачи объясняют, что с ее здоровьем это невозможно. Тогда она нанимает суррогатную мать Энджи, которая поселяется у Кейт и вносит хаос в ее привычную жизнь.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ММРежиссёр
Майкл
МакКаллерс
- Актриса
Эми
Полер
- Актриса
Тина
Фей
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Дэкс
Шепард
- РМАктёр
Романи
Малко
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Стив
Мартин
- МТАктриса
Мора
Тирни
- СМАктёр
Стефен
Мэйлер
- Актриса
Холланд
Тейлор
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- Продюсер
Джон
Голдвин
- Продюсер
Лорн
Майклз
- ККПродюсер
Кэй
Кэннон
- Актриса дубляжа
Ольга
Кузьмина
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- ДООператор
Дарин
Окада
- ДРКомпозитор
Джефф
Ричмонд