Карьеристка Кейт Холбрук в 37 лет осознаeт, что у нее нет ни детей, ни мужчины. Героиня решает как можно быстрее забеременеть, но врачи объясняют, что с ее здоровьем это невозможно. Тогда она нанимает суррогатную мать Энджи, которая поселяется у Кейт и вносит хаос в ее привычную жизнь.

