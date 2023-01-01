Биография

Тина Фей — американская актриса, продюсер и сценарист. Лауреат премии «Золотой глобус». Родилась в Аппер Дерби 18 мая 1970 года. Будучи школьницей, Тина посещала драматический кружок и активно интересовалась актерским ремеслом. В 1992 году окончила Вингирский универсистет, получив степень бакалавра в области искусства. Переехав в Чикаго, стала заниматься в студии при импровизационном театре «Второй город», с которым в итоге сотрудничала два года. В 1997 году ее позвали на должность сценариста в знаменитое шоу Saturday Night Live, а позже сама начала участвовать в скетчах. В последствии опыт позволил актрисе запустить собственный ситком «Студия 30». Актерская фильмография Тины Фей насчитывает более 45 работ. Ее можно увидеть в таких фильмах, как «Дрянные девчонки», «Пивная лига», «Безумное свидание», и в сериалах «Финес и Ферб», «Современная любовь», «Конан».