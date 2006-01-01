Отступники (фильм, 2006) смотреть онлайн

Когда каждый твой шаг — часть чужой игры, грань между другом и врагом становится все более иллюзорной? Криминальный триллер «Отступники», созданный творческим дуэтом Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо, погрузит вас в мрачный мир теневого Бостона, полный предательств и интриг.



Молодой коп Колин Салливан тайно служит мафиозному боссу Фрэнку Костелло. Тем временем полицейский под прикрытием Билли Костиган проникает в банду, чтобы уничтожить ее изнутри. Оба виртуозные мастера обмана, Колин и Билли сами запутываются в смертельной гонке, где один неверный ход может стоить жизни. Полиция и мафия, ложь и предательство — никто и ничто здесь не то, чем кажется. Эталонный актерский состав с Мэттом Дэймоном, Джеком Николсоном, Мартином Шином и Алеком Болдуином создает тяжелое напряжение, демонстрируя пугающую изнанку человеческой природы.



«Отступники» — фильм, сотканный из интриг, моральных дилемм и взрывного экшена. Скорсезе с присущей ему страстью показывает, как далеко можно зайти, чтобы выжить, когда никому нельзя довериться.



