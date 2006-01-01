Отступники (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Когда каждый твой шаг — часть чужой игры, грань между другом и врагом становится все более иллюзорной? Криминальный триллер «Отступники», созданный творческим дуэтом Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо, погрузит вас в мрачный мир теневого Бостона, полный предательств и интриг.
Молодой коп Колин Салливан тайно служит мафиозному боссу Фрэнку Костелло. Тем временем полицейский под прикрытием Билли Костиган проникает в банду, чтобы уничтожить ее изнутри. Оба виртуозные мастера обмана, Колин и Билли сами запутываются в смертельной гонке, где один неверный ход может стоить жизни. Полиция и мафия, ложь и предательство — никто и ничто здесь не то, чем кажется. Эталонный актерский состав с Мэттом Дэймоном, Джеком Николсоном, Мартином Шином и Алеком Болдуином создает тяжелое напряжение, демонстрируя пугающую изнанку человеческой природы.
«Отступники» — фильм, сотканный из интриг, моральных дилемм и взрывного экшена. Скорсезе с присущей ему страстью показывает, как далеко можно зайти, чтобы выжить, когда никому нельзя довериться.
Рейтинг
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джек
Николсон
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актёр
Мартин
Шин
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актриса
Вера
Фармига
- ЭААктёр
Энтони
Андерсон
- Актёр
Алек
Болдуин
- ККАктёр
Кевин
Корригэн
- УМСценарист
Уильям
Монахэн
- АМСценарист
Алан
Мак
- ФЧСценарист
Феликс
Чон
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- ДДПродюсер
Даг
Дэвисон
- БГПродюсер
Брэд
Грэй
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- СПХудожница
Сэнди
Пауэлл
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- Композитор
Говард
Шор