Отступники

Отступники (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, The Departed
Триллер, Криминал145 мин18+

О фильме

Когда каждый твой шаг — часть чужой игры, грань между другом и врагом становится все более иллюзорной? Криминальный триллер «Отступники», созданный творческим дуэтом Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо, погрузит вас в мрачный мир теневого Бостона, полный предательств и интриг.

Молодой коп Колин Салливан тайно служит мафиозному боссу Фрэнку Костелло. Тем временем полицейский под прикрытием Билли Костиган проникает в банду, чтобы уничтожить ее изнутри. Оба виртуозные мастера обмана, Колин и Билли сами запутываются в смертельной гонке, где один неверный ход может стоить жизни. Полиция и мафия, ложь и предательство — никто и ничто здесь не то, чем кажется. Эталонный актерский состав с Мэттом Дэймоном, Джеком Николсоном, Мартином Шином и Алеком Болдуином создает тяжелое напряжение, демонстрируя пугающую изнанку человеческой природы.

«Отступники» — фильм, сотканный из интриг, моральных дилемм и взрывного экшена. Скорсезе с присущей ему страстью показывает, как далеко можно зайти, чтобы выжить, когда никому нельзя довериться.

Актёры и съёмочная группа фильма «Отступники»