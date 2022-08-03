От заката до рассвета (фильм, 1995) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Боевик Роберта Родригеса о разношерстной компании, дерущейся с вампирами в придорожном баре. В главных ролях — Джордж Клуни и Квентин Тарантино.
В центре сюжета находятся преступники Сет и Ричи Гекко, которые своим дерзким побегом из тюрьмы ставят на уши всю полицию Техаса. Ограбив банк, они захватывают в заложники семью священника Джейкоба Фуллера и на его трейлере пересекают границу с Мексикой. Чтобы сбежать от погони, бандиты вынуждены укрыться в местном баре, но оказывается, что все его сотрудники ночью превращаются в жаждущих крови вампиров. Братьям Гекко предстоит объединиться с семьей священника, чтобы противостоять этим кровососам и дожить до утра.
Чем закончится эпичная битва в мексиканском баре, узнаете в хоррор-боевике «От заката до рассвета» — фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- Актёр
Джордж
Клуни
- Актёр
Квентин
Тарантино
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ЭЛАктёр
Эрнест
Лю
- Актриса
Сальма
Хайек
- Актёр
Чич
Марин
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ТСАктёр
Том
Савини
- ФУАктёр
Фред
Уильямсон
- Сценарист
Квентин
Тарантино
- РКСценарист
Роберт
Куртцман
- ДНПродюсер
Джанни
Нуннари
- Продюсер
Мейр
Тепер
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- МБХудожник
Мэйн
Берк
- ГМХудожница
Грасьела
Масон
- ФФХудожник
Фелипе
Фернандес дель Пасо
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл