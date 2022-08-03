От заката до рассвета (фильм, 1995) смотреть онлайн

Боевик Роберта Родригеса о разношерстной компании, дерущейся с вампирами в придорожном баре. В главных ролях — Джордж Клуни и Квентин Тарантино.



В центре сюжета находятся преступники Сет и Ричи Гекко, которые своим дерзким побегом из тюрьмы ставят на уши всю полицию Техаса. Ограбив банк, они захватывают в заложники семью священника Джейкоба Фуллера и на его трейлере пересекают границу с Мексикой. Чтобы сбежать от погони, бандиты вынуждены укрыться в местном баре, но оказывается, что все его сотрудники ночью превращаются в жаждущих крови вампиров. Братьям Гекко предстоит объединиться с семьей священника, чтобы противостоять этим кровососам и дожить до утра.



Чем закончится эпичная битва в мексиканском баре, узнаете в хоррор-боевике «От заката до рассвета» — фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

