От заката до рассвета
Wink
Фильмы
От заката до рассвета

От заката до рассвета (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.21995, From Dusk Till Dawn
Криминал, Триллер103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Боевик Роберта Родригеса о разношерстной компании, дерущейся с вампирами в придорожном баре. В главных ролях — Джордж Клуни и Квентин Тарантино.

В центре сюжета находятся преступники Сет и Ричи Гекко, которые своим дерзким побегом из тюрьмы ставят на уши всю полицию Техаса. Ограбив банк, они захватывают в заложники семью священника Джейкоба Фуллера и на его трейлере пересекают границу с Мексикой. Чтобы сбежать от погони, бандиты вынуждены укрыться в местном баре, но оказывается, что все его сотрудники ночью превращаются в жаждущих крови вампиров. Братьям Гекко предстоит объединиться с семьей священника, чтобы противостоять этим кровососам и дожить до утра.

Чем закончится эпичная битва в мексиканском баре, узнаете в хоррор-боевике «От заката до рассвета» — фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «От заката до рассвета»