Остров собак (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.42018, Isle of Dogs
Мультфильм, Фантастика96 мин18+
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О фильме
К власти в японском городе Мегасаки приходит тиран-собаконенавистник, который отправляет всех псов в резервацию на мусорный остров. Воспитанник мэра спешит на свалку к любимой собаке и знакомится с крутой четвероногой бандой.
СтранаВеликобритания, США, Германия, Япония
ЖанрКомедия, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- КРАктёр
Кою
Ранкин
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Боб
Балабан
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актёр
Билл
Мюррей
- КНАктёр
Кунъити
Номура
- АТАктёр
Акира
Такаяма
- Актриса
Грета
Гервиг
- ФМАктриса
Фрэнсис
Макдорманд
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- РКСценарист
Роман
Коппола
- ДШСценарист
Джейсон
Шварцман
- КНСценарист
Кунъити
Номура
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- МКПродюсер
Молли
Купер
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДБАктёр дубляжа
Даниил
Бледный
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЭБМонтажёр
Эдвард
Бёрш
- ЭВМонтажёр
Эндрю
Вайсблум
- ТООператор
Тристан
Оливер
- АДКомпозитор
Александр
Деспла