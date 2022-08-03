Остров собак
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Остров собак

Остров собак (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.42018, Isle of Dogs
Мультфильм, Фантастика96 мин18+

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О фильме

К власти в японском городе Мегасаки приходит тиран-собаконенавистник, который отправляет всех псов в резервацию на мусорный остров. Воспитанник мэра спешит на свалку к любимой собаке и знакомится с крутой четвероногой бандой.

Страна
Великобритания, США, Германия, Япония
Жанр
Комедия, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров собак»