В 1975 году отец Остина Пауэрса — знаменитый английский шпион Нейджел Пауэрс — был похищен голландским злодеем Голдмембером. Теперь, в 21-ом веке, знаменитый шпион Остин Пауэрс решает помочь своему отцу. Заручившись поддержкой своего давнего врага — Доктора Зла, с помощью его машины времени Остин совершает прыжок во времени.

