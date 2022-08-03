Остин Пауэрс: Голдмембер (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.42002, Austin Powers in Goldmember
Комедия, Приключения90 мин18+
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О фильме
В 1975 году отец Остина Пауэрса — знаменитый английский шпион Нейджел Пауэрс — был похищен голландским злодеем Голдмембером. Теперь, в 21-ом веке, знаменитый шпион Остин Пауэрс решает помочь своему отцу. Заручившись поддержкой своего давнего врага — Доктора Зла, с помощью его машины времени Остин совершает прыжок во времени.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джей
Роуч
- Актёр
Майк
Майерс
- БАктриса
Бейонсе
- Актёр
Сет
Грин
- МЙАктёр
Майкл
Йорк
- РВАктёр
Роберт
Вагнер
- МСАктриса
Минди
Стерлинг
- ВТАктёр
Верн
Тройер
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Фред
Сэвэдж
- ДМАктриса
Дайан
Мизота
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- Сценарист
Майк
Майерс
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Продюсер
Тоби
Эммерих
- ДСПродюсер
Джон
С. Лайонс
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ДАХудожница
Дина
Аппель
- СЭХудожница
Сара
Эндрюс
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- ДПМонтажёр
Джон
Полл
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ДСКомпозитор
Джордж
С. Клинтон