Остин Пауэрс: Голдмембер
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Остин Пауэрс: Голдмембер

Остин Пауэрс: Голдмембер (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.42002, Austin Powers in Goldmember
Комедия, Приключения90 мин18+

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О фильме

В 1975 году отец Остина Пауэрса — знаменитый английский шпион Нейджел Пауэрс — был похищен голландским злодеем Голдмембером. Теперь, в 21-ом веке, знаменитый шпион Остин Пауэрс решает помочь своему отцу. Заручившись поддержкой своего давнего врага — Доктора Зла, с помощью его машины времени Остин совершает прыжок во времени.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остин Пауэрс: Голдмембер»