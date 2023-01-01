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Операция «Ы» и другие приключения Шурика

Операция «Ы» и другие приключения Шурика (фильм, 1965) смотреть онлайн

1965, Операция «Ы» и другие приключения Шурика
Комедии, Криминал90 мин0+

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Сюжет

Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В «Напарнике» Шурик сражается с хулиганом Верзилой в «Наваждении» весьма оригинальным способом готовится к экзамену в «Операции «Ы» предотвращает «ограбление века», на которое идет знаменитая тройка — Балбес, Трус и Бывалый.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Мелодрамы

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»