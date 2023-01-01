Операция «Ы» и другие приключения Шурика (фильм, 1965) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В «Напарнике» Шурик сражается с хулиганом Верзилой в «Наваждении» весьма оригинальным способом готовится к экзамену в «Операции «Ы» предотвращает «ограбление века», на кото�рое идет знаменитая тройка — Балбес, Трус и Бывалый.



Операция «Ы» и другие приключения Шурика смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.