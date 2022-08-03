Франция XVIII столетия. Виконт Вальмон и маркиза де Мертей ведут опасную, чреватую разбитыми сердцами и искалеченными судьбами, игру. Маркиза, желая отомстить давнему любовнику Жеркуру, обещает Вальмону свою благосклонность, если он соблазнит Сесиль Воланж, юную невесту Жеркура. Вместо этого Вальмон увлекается госпожой де Турвель, совершенно забыв про договор, и маркизе приходится искать обходные пути. Невольно для себя безжалостный сердцеед Вальмон попадает под чары добродетельной жены президента Турвеля, задумываясь о той цене, которую придется заплатить всем участникам случившейся интриги.

