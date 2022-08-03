Опасные связи (фильм, 1988) смотреть онлайн
9.01988, Dangerous Liaisons
Драма, Мелодрама115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Франция XVIII столетия. Виконт Вальмон и маркиза де Мертей ведут опасную, чреватую разбитыми сердцами и искалеченными судьбами, игру. Маркиза, желая отомстить давнему любовнику Жеркуру, обещает Вальмону свою благосклонность, если он соблазнит Сесиль Воланж, юную невесту Жеркура. Вместо этого Вальмон увлекается госпожой де Турвель, совершенно забыв про договор, и маркизе приходится искать обходные пути. Невольно для себя безжалостный сердцеед Вальмон попадает под чары добродетельной жены президента Турвеля, задумываясь о той цене, которую придется заплатить всем участникам случившейся интриги.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Джон
Малкович
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Свузи
Кёрц
- Актёр
Киану
Ривз
- МНАктриса
Милдред
Нэтвик
- Актриса
Ума
Турман
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- ДШАктёр
Джо
Шеридан
- ВГАктриса
Валери
Гоган
- КХСценарист
Кристофер
Хэмптон
- ШдСценарист
Шодерло
де Лакло
- НХПродюсер
Норма
Хеймэн
- ХМПродюсер
Хэнк
Мунджин
- КХПродюсер
Кристофер
Хэмптон
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- НВАктриса дубляжа
Наталья
Вихрова
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ГБХудожник
Гэвин
Боке
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ФРОператор
Филипп
Русло
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон