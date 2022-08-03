Они сражались за Родину (фильм, 1975) смотреть онлайн

Лето 1942 года. Германская армия, окрыленная успешными сражениями под Харьковом, начинает крупномасштабное наступление на Южном фронте. Стрелковый полк Красной армии, понесший огромные потери и храбро сражающийся за каждый метр советской земли, вынужден отходить к Сталинграду и оставлять без защиты мирных жителей. Уже совсем скоро наступит переломный момент, а пока измученные солдаты из последних сил идут в новые бои…

