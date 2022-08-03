Они сражались за Родину
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Они сражались за Родину

Они сражались за Родину (фильм, 1975) смотреть онлайн

9.01975, Они сражались за Родину
Драма, Военный136 мин18+

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О фильме

Лето 1942 года. Германская армия, окрыленная успешными сражениями под Харьковом, начинает крупномасштабное наступление на Южном фронте. Стрелковый полк Красной армии, понесший огромные потери и храбро сражающийся за каждый метр советской земли, вынужден отходить к Сталинграду и оставлять без защиты мирных жителей. Уже совсем скоро наступит переломный момент, а пока измученные солдаты из последних сил идут в новые бои…

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
136 мин / 02:16

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Они сражались за Родину»