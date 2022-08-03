Он - дракон 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Он - дракон 3D
Фэнтези, Мелодрама102 мин12+
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О фильме
В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой замок на острове. Теперь только каменный плен в компании прекрасного Армана… но кто он и как оказался на острове? Мира поймет это слишком поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину — любить страшно.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИДРежиссёр
Индар
Джендубаев
- Актриса
Мария
Поезжаева
- Актёр
Матвей
Лыков
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актриса
Иева
Андреевайте
- Актёр
Пётр
Романов
- АЛАктёр
Андрей
Лебединский
- Актриса
Марта
Кесслер
- ИГАктёр
Иво
Господинов
- ЕЗАктёр
Егор
Зубарчук
- Актриса
Виктория
Рунцова
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- ИДСценарист
Индар
Джендубаев
- ААСценарист
Алексей
Арсеньев
- Продюсер
Тимур
Бекмамбетов
- ЭАПродюсер
Эрнест
Аминов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- ИЦПродюсер
Игорь
Цай
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ИЛХудожница
Ирина
Лунина
- АКХудожник
Асен
Караниколов
- ВЧХудожник
Вячеслав
Чуликов
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- ЮБМонтажёр
Юлия
Баталова
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- СФКомпозитор
Саймон
Финли