Он - дракон 3D
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Он - дракон 3D

Он - дракон 3D (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Он - дракон 3D
Фэнтези, Мелодрама102 мин12+

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О фильме

В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой замок на острове. Теперь только каменный плен в компании прекрасного Армана… но кто он и как оказался на острове? Мира поймет это слишком поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину — любить страшно.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Он - дракон 3D»