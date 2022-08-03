В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой замок на острове. Теперь только каменный плен в компании прекрасного Армана… но кто он и как оказался на острове? Мира поймет это слишком поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину — любить страшно.

